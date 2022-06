Debatte in Deutschland: Warum Oben-ohne-Baden polarisiert Debatte in Deutschland: Warum Oben-ohne-Baden polarisiert

Keine Brustwarze ist frei, bis alle Brustwarzen frei sind – so lautet der Leitspruch einer kleinen Bewegung, die in Deutschland ein Oben-ohne-Recht für Frauen an Orten erkämpfen will, an denen sich auch Männer mit nacktem Oberkörper zeigen. Dabei dachten viele, dass Frauen „oben ohne“ schon längst kein Aufreger mehr sind. Worum geht es also? + Von Gregor Tholl