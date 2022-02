Deshalb verdienen Bohne, Erbse und Co. einen eigenen Welttag

Linsen, Bohnen, Kichererbsen und Co. sind supergesund und für die Ernährung weltweit von so großer Bedeutung, dass die Vereinten Nationen den Hülsenfrüchten einen eigenen Tag – den heutigen 10. Februar – widmen. Zeit, einige Dinge zu (er)klären, und zwar in Form von Fragen und Antworten.