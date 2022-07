Die Hitze ist da! Dr. Thuile erklärt, was jetzt gefährlich ist Die Hitze ist da! Dr. Thuile erklärt, was jetzt gefährlich ist

Jetzt dreht der Sommer so richtig die Heizung auf. In den kommenden Tagen wird sich afrikanische Hitze über Südtirol legen. Das ist für viele nicht nur unangenehm, sondern kann sogar gefährlich werden. Der bekannte Mediziner Dr. Christian Thuile erklärt, was Sie in den kommenden Tagen auf keinen Fall tun sollten. + Von Stephan Pfeifhofer