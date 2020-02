Epilepsie: Wissen gegen Angst

Epileptische Anfälle können in vielen verschiedenen Formen auftreten. Der Betroffene bekommt bei einem Anfall wenig bis gar nichts mit. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Außenstehende ihre Berührungsängste verlieren und wissen, wie man in so einem Fall helfen kann. Wie diese Hilfe vonstattengehen sollte, zeigt der Beitrag der ORF-Sendung „Südtirol Heute“.

stol