In Südtirol gibt es etwa 5000 Epilepsie-Betroffene. Anlässlich des internationalen Epilepsie-Tages am Montag, 8. Februar, erklärt Dr. Harald Ausserer, Neurologe und Epinet-Präsident, was bei einem epileptischen Anfall passiert und was anwesende Personen dann tun können. Von Christoph Höllrigl