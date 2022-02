Forum Prävention für Kennzeichnung von alkoholischen Getränken

Alkoholkonsum verursacht fast jeden 10. Todesfall. Alkohol ist ein Zellgift und für die Entstehung von über 60 Krankheiten mitverantwortlich (im besonderen Krebs).Suchtprävention hat das Ziel einen verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol zu fördern, um die negativen Auswirkungen und Probleme mit der „Volksdroge Alkohol“ für den Einzelnen, beteiligte Dritte und die Gesellschaft nicht entstehen zu lassen beziehungsweise so gering wie möglich zu halten. Dazu zählen gesundheitliche Folgeschäden, wenn die Empfehlungen für Grenzmengen permanent überschritten werden.Sinnvoll ist deshalb ein Hinweis auf risikoarme Konsumempfehlungen: Als Obergrenze gelten – bei mindestens 2 alkoholfreien Tagen in der Woche – für Männer 2 Standardgläser und für Frauen ein Standardglas am Tag, das entspricht 24 beziehungsweise 12 Gramm reinem Alkohol.Im Sinn der Verbraucher-Information sollten Konsumenten auch alle relevanten Informationen über Zutaten und Nährwert zur Verfügung stehen. Vor allem der hohe Kaloriengehalt von alkoholischen Getränken ist in der Bevölkerung noch wenig bekannt. Der Trend zu einer gesundheits- und kalorienbewussten Lebensweise könnte somit zu einer Reduktion der Konsummengen von alkoholischen Getränken beitragen.Die Kennzeichnung ist eine Möglichkeit den Wissensstand zum Thema Alkohol und zu den Auswirkungen eines übermäßigen Alkoholkonsums zu erhöhen.

