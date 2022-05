Frau Dr. Egger, sind Zecken heuer schon gefährlich?

„ Man soll auf keinen Fall die Zecke mit einer Pinzette entfernen oder Kleber draufschütten. ” — Dr.in Egger Sybille

Die so genannte Wanderröte kann Tage oder Wochen nach einem Zeckenstich auftreten. - Foto: © dpa-tmn / Harry Melchert

2 gefährliche Krankheiten kann die Zecke auf den Menschen übertragen: Die Lyme-Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME, Hirnhautentzündung). Gegen die Lyme-Borreliose helfen Antibiotika; gegen FSME eine vorbeugende Impfung. Wenn man die Krankheiten nicht behandelt, können sie im schlimmsten Fall tödlich enden. Nur ein kleiner Teil der Zecken ist infektiös, trotzdem sollte man vorsichtig sein.Dr. Sybille Egger: Heuer hat es bei mir in der Praxis Zeckenstiche schon gegeben, leider auch infektiöse. Ich habe dem Betroffenen Antibiotika verschrieben. Wer Haustiere hat, merkt selber, wann besonders viele Zecken im Umlauf sind. Haustiere, wie Hunde oder Katzen, werden oft gestochen.Dr. Egger: In den vergangenen 10 Jahren sind die Fallzahlen und die Zeckenstiche in Südtirol gestiegen. Grund dafür könnten auch die immer milderen Winter sein. Damit Zecken im Winter absterben, braucht es mindestens 2 Wochen mit minus 10 Grad. Solche kalte Winter gibt es in Südtirol aber nicht mehr.Dr. Egger: Vor allem im Raum Überetsch und Unterland, im Montiggler Wald, in Eppan und Kaltern ist es besonders gefährlich, von einer Zecke gestochen zu werden. Zecken leben auf Gräsern am Boden und nicht auf Bäumen, wie oft fälschlicherweise angenommen. (Weitere Irrtümer über Zecken lesen Sie hier). Dr. Egger: Wichtig sind lange Hosen. Was man noch tun kann, ist, die Socken über die Hosen zu stülpen, sich mit Zeckenspray einsprühen und die Kleidung ausziehen, bevor man sein Haus betritt. Daheim sollte man sich gegenseitig untersuchen, ob sich nicht doch eine Zecke eingeschlichen hat, denn die Zecken gehen oft stundenlang auf dem Körper spazieren, bis sie stechen. Ich empfehle den Menschen, die in den Hochrisiko-Gebieten leben, außerdem sich zu impfen, um möglichen Infektionen vorzubeugen.Dr. Egger: Wenn man das erste Mal gestochen wird, sollte man zum Hausarzt gehen. Man soll auf keinen Fall die Zecke mit einer Pinzette entfernen oder Kleber draufschütten. Wenn die Zecke stirbt, übergibt sie sich und alle Viren und Bakterien gelangen in den Körper. Es gibt besondere „Zeckenentferner“, die man in der Apotheke kaufen kann, um damit die Zecke zu entfernen. Je länger die Zecke im Körper bleibt, desto mehr Keime gelangen hinein.