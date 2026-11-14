Der Weltfrühgeborenentag am morgigen 15. November macht auf diese besondere Situation aufmerksam. Als Frühgeborene gelten Kinder, die vor Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche geboren werden. Gesundheitslandesrat Hubert Messner kennt die Versorgung aus eigener Erfahrung als Neonatologe. <BR \/><BR \/>„Frühgeborene brauchen viel medizinisches Wissen, Erfahrung und Aufmerksamkeit. Genauso wichtig ist es aber, ihre Eltern zu begleiten und ihnen Sicherheit zu geben. Eine gute Betreuung endet deshalb nicht mit dem Krankenhausaufenthalt“, sagt Messner. <h3>\r\nNeonatologie Bozen betreut jährlich rund 50 sehr kleine Frühgeborene<\/h3>Besonders kleine Frühgeborene und kritisch kranke Neugeborene aus ganz Südtirol werden an der Neonatologie und Neugeborenenintensivstation im Krankenhaus Bozen betreut. Das südtirolweite Referenzzentrum wird von Primar Alex Staffler geleitet.<BR \/><BR \/> „Jährlich versorgt die Abteilung mehr als 300 Kinder, darunter rund 50 sehr kleine Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 Gramm. Für diese Kinder ist das Zusammenspiel von medizinischer Kompetenz, engagierter Pflege und der Begleitung der gesamten Familie besonders wichtig“, betont Staffler.<h3>\r\nNach der Entlassung weiterhin unterstützen<\/h3>Auch nach der Entlassung kann weitere Unterstützung notwendig sein. Regelmäßige Kontrollen helfen dabei, die Entwicklung des Kindes im Blick zu behalten und mögliche Auffälligkeiten früh zu erkennen. Krankenhaus, Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie die Gesundheitsdienste vor Ort arbeiten dabei zusammen.<BR \/><BR \/>Eltern können selbst viel beitragen: Nähe, Körperkontakt und eine ruhige Umgebung geben dem Kind Geborgenheit. Wichtig ist auch, vereinbarte Kontroll- und Nachsorgetermine wahrzunehmen und Fragen oder Unsicherheiten früh mit den betreuenden Fachkräften zu besprechen.