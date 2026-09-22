Das Projekt wird vom italienischen Gesundheitsministerium angeboten, die Lieferung erfolgt über eine italienweite Ausschreibung. Die Produkte stammen von verschiedenen Herstellern und nicht immer aus Südtirol. Vielfach sind die Produkte in Einwegplastik verpackt, was immer wieder zu Kritik von Seiten der Eltern, aber auch von Lehrkräften führt.<h3>\r\nSüdtirols Schullandesräte haben schon mehrfach in Rom interveniert<\/h3>Da die deutsche Bildungsdirektion einige der Kritikpunkte teilt, unterstützt sie die Programme nicht aktiv, weist aber auf ihrer Homepage auf die Möglichkeit hin, mitzumachen. „Jede Schule entscheidet dann autonom, ob und welche Programme sie aufgreift“, sagt Schullandesrat Philipp Achammer.<BR \/><BR \/>Im Schuljahr 2025\/2026 haben sich 40 Südtiroler Schulen beteiligt – insgesamt 3.385 Schüler kamen in den Genuss der Obst- und Gemüse- und\/oder Milchprodukte. Für das aktuelle Schuljahr haben sich 56 Schulen angemeldet – mit insgesamt 4.476 Schülern. Die Verteilung von Obst, Gemüse und Milch(produkten) an den teilnehmenden Schulen erfolgt üblicherweise an 30 Tagen von November bis April, zusätzlich gibt es Unterrichtseinheiten zur gesunden Ernährung.<BR \/><BR \/>Südtirols Schullandesräte haben in den vergangenen Jahren schon mehrfach in Rom interveniert, um das Plastik-Problem zu lösen und nachhaltigere Lösungen anzuregen, bisher hat dies allerdings kaum gefruchtet.<h3>\r\n„Anteil an Bio-Obst und -gemüse ist auffallend niedrig“<\/h3>Die Experten der Verbraucherzentrale Südtirol sehen noch weitere Schwachstellen. Diese gehen aus der italienweiten Evaluierung der Programme hervor, die jährlich durchgeführt wird. „Der Anteil an Bio-Obst und -gemüse ist auffallend niedrig“, merkt Silke Raffeiner, die Ernährungsexpertin der Verbraucherzentrale, in einer Aussendung an. „Im Schuljahr 2017\/2018 waren es noch 14,3 Prozent des Gesamtwerts, 2024\/2025 ist der Bio-Anteil jedoch auf homöopathische 0,2 Prozent gesunken. Und das, obwohl den Lehrpersonen zufolge Bio-Obst und -gemüse bei den Kindern am besten ankommt.“<BR \/><BR \/>Auch würden die Schulen immer wieder Probleme bei der Zustellung und Verteilung der Lieferungen melden. Weitere Ergebnisse ließen Zweifel an der Effektivität der Programme aufkommen. Obwohl fast 77 Prozent der befragten Eltern angegeben hätten, ihr Kind habe während der Teilnahme am Programm mehr Obst und Gemüse als vorher gegessen, sei die Akzeptanz von Obst und Gemüse laut dem Bericht 2024\/2025 bei teilnehmenden Kindern nicht wesentlich höher als bei jenen, die nicht am Programm teilgenommen haben. Ambivalent falle auch das Fazit der EU-weiten Evaluierung 2017-2022 aus. Demnach hätten die Schulprogramme für Obst, Gemüse und Milch nur begrenzte Auswirkungen auf die allgemeinen Ernährungsgewohnheiten. Kinder, die sonst nur eingeschränkten Zugang zu Obst und Gemüse haben, würden jedoch von den Programmen profitieren. Letztendlich seien viele Mitgliedstaaten der Ansicht, die Vorteile der EU-Programme würden Aufwand und Schwierigkeiten in der Umsetzung rechtfertigen.<BR \/><BR \/>Für Landesrat Philipp Achammer kommt noch ein weiterer Aspekt zum Tragen: „Für Kinder aus Familien, die in einer schwierigen ökonomisch-sozialen Lage sind bzw. Familien, die ihnen gar keine Jause mitgeben, kann es durchaus eine Hilfe sein, kostenlos Obst, Gemüse und Milchprodukte zur Verfügung gestellt zu bekommen.“