Mit nur 33 Jahren hing das Leben von Armin* (Name geändert) am seidenen Faden. Er war 2017 an einer besonders aggressiven Form von Leukämie erkrankt. 7 Jahre später, sagt er: „Es grenzt an ein Wunder, dass ich noch lebe.“ Heute setzt sich Armin aktiv für die Blut- und Knochenmarkspende ein.