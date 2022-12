Hörverlust erhöht Demenz-Risiko

Das Gehör lässt bei vielen älteren Menschen nach: Etwa 40 Prozent der Bürger ab dem 65. Lebensjahr sind altersschwerhörig. Während aber fast niemand mehr sich schämt, eine Brille zu tragen, scheuen viele ältere Menschen das Tragen eines Hörgeräts. „Dabei hat man heutzutage die Möglichkeit, das Hörgerät sehr unauffällig zu tragen“, betont Dr. Patscheider. „Es verschwindet im Gehörgang, oder man trägt es als schlankes Gerät hinter dem Ohr. Gerade Frauen können das recht gut verstecken. Die Akzeptanz von Hörgeräten nimmt zu.“Bei manchen Bürgern stehe trotzdem die Sorge vor Beschwerden oder schlechter Versorgung im Vordergrund – aufgrund vom Hörensagen, berichtet der Primar. Da sind viele Vorurteile und Falschannahmen im Umlauf. „Manche wollen kein Gerät tragen, weil sie gehört haben, dass sich andere damit sehr schwer tun“, berichtet Dr. Patscheider.Er rät: „Man sollte nicht von anderen auf sich selbst schließen, die Situationen können ganz unterschiedlich sein.“ Und: „Man sollte mit der Versorgung nicht zu spät beginnen, weil sonst die Versorgung immer schwieriger wird. Wer zu lange wartet, bis es gar nicht mehr geht, der riskiert, einen guten Zeitpunkt zu verpassen. Denn das Gehirn nimmt in seiner Anpassungsfähigkeit etwas ab“, warnt Dr. Patscheider.Besonders wichtig ist das Gehör für Menschen mit einer (beginnenden) Demenz. Schwerhörigkeit verstärkt demenzielle Symptome, erklärt der Primar. „Wenn Demenz-Patienten die Schwerhörigkeit hingegen ausgleichen, dann bewirkt dies Verbesserungen.“ Betroffene könnten dann auch wieder leichter am sozialen Leben teilnehmen und seien weniger isoliert.Wer nicht so recht weiß, ob er sich ein Hörgerät anschaffen soll, weil er hohe Kosten befürchtet, der sollte wissen: „Ab einer gewissen Schwelle wird dem Bürger vom Gesundheitssystem das Basishörgerät erstattet“, sagt Patscheider. „Es gibt einen Satz für ein Basisgerät, das in einfachen Hörsituationen in vielen Fällen ausreichend ist. Ab einem mittleren Hörverlust von 45 Dezibel erhält man das Geld für das Basisgerät“, informiert der Primar.Zudem gebe es auch die Möglichkeit, ein Hörgerät probeweise zu tragen. Solche Trageversuche sollten wenigstens einen Monat lang dauern, rät Dr. Patscheider.