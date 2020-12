Im Jänner starten auch in Südtirol die Impfungen gegen Corona. Aber weil die Impfstoffe in Rekordzeit entwickelt wurden, beschleicht manchen doch ein mulmiges Gefühl. Sind sie wirklich sicher? Was sind die Nebenwirkungen? Ist es vielleicht weniger riskant, eine Corona-Infektion in Kauf zu nehmen? Fragen und Antworten.