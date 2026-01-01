Ein Blick auf internationale Leiden und traditionelle Gegenmittel:<h3>\r\n„Roh“ in Mexiko<\/h3>In Mexiko sagt man „Ich bin roh“, wenn man einen Kater hat. Auf Spanisch heißt es: „Estoy crudo“. Woher der Ausdruck genau stammt, weiß niemand, doch im Land des Tequilas bringt er das Elend nach einer langen Partynacht auf den Punkt.<BR \/><BR \/>Linderung erhoffen sich Feiernde am Morgen danach von deftigen Klassikern wie den beliebten „Chilaquiles“: Tortilla-Chips werden kurz aufgebacken oder frittiert und mit scharfer roter oder grüner Soße serviert. Das Gericht wird mit zerbröseltem Käse, saurer Sahne und Zwiebeln garniert. Oft wird es um Spiegelei oder gezupftes Hühnerfleisch ergänzt. Ein Katergericht, das am Straßenstand ebenso wie im Szene-Restaurant serviert wird – oder eben auch zu Hause zubereitet werden kann.<h3>\r\nSouvlaki im Fladenbrot gegen den „Nach-Rausch“<\/h3>Die griechische Küche bietet viele vermeintlich wirksame Speisen gegen den dicken Kopf am 1. Januar. Beliebt ist vor allem Street-Food, angeführt von Souvlaki-Spießen oder Gyros, je nach Gusto gemeinsam mit Pommes, Tsatsiki, Tomaten und Zwiebeln in einen Pita-Fladen gerollt. Anders handhaben es die Älteren: Sie schwören eher auf Hühner- und Rinderbrühe oder Kuttelsuppe als Gegenmittel gegen Kater, der auf Griechisch „Metaméthi“ – Nach-Rausch – heißt.<h3>\r\nKutteln und „Kopf- und Fußsuppe“ in der Türkei<\/h3>„Vom Abend geblieben“ – sagt man in der Türkei, wenn man einen Kater hat. Auf Türkisch: „aksamdan kalma“. Damit es dazu gar nicht kommt, isst man noch in der Nacht nach dem Trinken eine Suppe mit Kutteln oder wahlweise eine Suppe mit Fleisch aus Kopf und Füßen von Schaf oder Rind. Im Gericht ist Knoblauch enthalten, je nach Geschmack wird mit Chili-Flocken gewürzt. Die Suppen gelten als belebend und sollen die Regeneration unterstützen.<h3>\r\nFrankreich hat eine Holzschnauze – aber kein typisches Kater-Essen<\/h3>Die Französinnen und Franzosen haben viele Arten, um einen Kater zu beschreiben: Da hat man den Kopf in der Pastete, eine Holzschnauze, ein Sparschwein aus Palisander, Haarspitzen aus Eisendraht oder einen Stahlhelm mit Bolzen. Letzteres ist wohl eine alte Referenz zu deutschen Soldaten. Auch beim Essen ist man sich in Frankreich uneins. Während einige auf schweres, fettiges Essen wie Pommes und Burger schwören, greifen andere zu leichter Gemüsebrühe oder auch einer traditionell französischen Zwiebelsuppe. Ein ganz typisches Kater-Gericht hat das Land der feinen Küche gar nicht.<h3>\r\nZimmermänner und Reparationsbier in Dänemark<\/h3>In Dänemark hat man nach einer durchzechten Nacht keinen Kater, sondern Zimmermänner („tømmermænd“), die mit ihren Hämmern, Bohrern und Sägen für die Schmerzen im menschlichen Dachstuhl verantwortlich gemacht werden. Ein typisch dänisches Katerfrühstück gibt es nicht, aber viele schwören auf das Konterbier – auf Dänisch Reparationsbier („reparationsbajer“) -, das die Schäden, die die Zimmermänner im Kopf verursacht haben, angeblich reparieren soll.<h3>\r\nGroßbritannien: Herzhaftes Frühstück soll „Hangover“ vertreiben<\/h3>Das „Full English Breakfast“ gilt als britisches Gegenmittel gegen einen „Hangover“, wie man den Kater in Großbritannien nennt. Zur herzhaften Mahlzeit gehören Spiegeleier und Baked Beans, gebratene Würstchen und Speck, gegrillte Tomaten, Pilze und ein wenig Toast, manchmal auch eine Scheibe Blutwurst. Empfohlen wird mitunter auch Toast mit dem Brotaufstrich Marmite aus Hefeextrakt – an dessen herbem Geschmack scheiden sich allerdings die Geister.<h3>\r\nSüdkorea: salzige Rinderknochensuppe gegen den Kater<\/h3>Wer in Südkorea nach einer durchzechten Nacht die Kopfschmerzen vertreiben will, der genehmigt sich am Morgen nach dem Rausch eine salzige Brühe, die meist mit Sojabohnen-Paste, Chinakohl und Rinderknochen serviert wird. „Haejangguk“ bedeutet wortwörtlich „Suppe zum Lösen eines Katers“. Viele Restaurants, die sich auf diese herzhafte Mahlzeit spezialisieren, haben traditionell rund um die Uhr geöffnet. Und auch wenn die Wirkung von Haejangguk nicht medizinisch belegt ist, so gibt es wenig Zweifel daran, dass man sich nach dem Verzehr der gut gewürzten Suppe zumindest für ein paar Minuten wieder hellwach fühlt.<h3>\r\nUnd was hilft wirklich bei einem Kater?<\/h3>Der Kater nach übermäßigem Alkoholkonsum entsteht nach derzeitigem Kenntnisstand unter anderem durch eine Kombination aus toxischen Abbauprodukten wie Acetaldehyd, Dehydrierung – Alkohol ist harntreibend – und einem veränderten Elektrolythaushalt. Wasser oder isotonische Getränke wie Fruchtsaft ersetzen Flüssigkeit und Elektrolyte, was Dehydrierung und Kopfschmerzen lindert. <BR \/><BR \/>Kohlenhydratreiche, leichte Speisen wie Toast stabilisieren den Blutzucker und liefern Energie und Nährstoffe, ohne den angeschlagenen Magen zu belasten. Scharfe oder warme Speisen können zwar dazu führen, dass man sich besser und munterer fühlt – einen tatsächlich bewiesenen Zusammenhang gibt es aber nicht.<BR \/><BR \/>Übrigens: Wer es gar nicht erst so weit kommen lassen will, sollte schon während des Feierns immer wieder ein Glas mineralhaltiges Wasser trinken. Oder, noch einfacher: es beim Alkohol einfach nicht so übertreiben.