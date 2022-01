Leber in Bestform: So bleibt die Zentrale für Entgiftung in Schuss

An den Tagen rund um den Jahreswechsel hat die Leber bei vielen Schwerarbeit zu leisten. Aber nicht nur zu viel Alkohol kann das lebenswichtige Organ schädigen. Was sind Anzeichen für eine leidende Leber, wie können wir sie in Form halten? + Von Angelika Mayr