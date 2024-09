Mario Tagnin ist neuer Primararzt der Zahnheilkunde in Bozen

Tagnin will Zusammenarbeit der zahnärztlichen Dienste stärken

Sanitätsdirektor Josef Widmann: Es braucht gut vernetzte Spezialisten

Tagnin war bisher Leiter der einfachen Struktur für Mundhöhlenpathologie im Gesundheitsbezirk Bozen, er verfügt über eine hohe Spezialisierung in Parodontologie. Der 1969 geborene Primararzt schloss das Studium für Zahnheilkunde an der Universität Bologna 1993 ab, es folgte ein Master an der Universität Palermo in Mundhöhlenmedizin und Zahnheilkunde für Risikopatienten. Seit Dezember 1993 ist er am Krankenhaus Bozen tätig.Besonders wichtig ist Primararzt Mario Tagnin die Zusammenarbeit mit den anderen zahnärztlichen Diensten der Krankenhäuser und mit den Zahnarztambulatorien in den Sprengeln. Damit soll vor allem besonders fragilen Patientinnen und Patienten eine effiziente und gut abgestimmte Betreuung garantiert werden, heißt es in einer Aussendung des Sanitätsbetriebes.“Unsere Aufgaben erschöpfen sich nicht nur auf die Behandlung der Zähne, sondern wir sind Ärzte für die Behandlung des gesamten Mundraums, wir kümmern uns um den gesamten Zahnerhaltungsapparat, d.h., um das Zahnfleisch, die Alveolarknochen, aber auch um Zungenerkrankungen und Beschwerden der gesamten Mundhöhle“, so Tagnin.Generaldirektor Christian Kofler gratuliert dem neuen Primararzt: „Ich wünsche Primar Tagnin alles Gute für seine neue Aufgabe. Auch für das Team der Zahnheilkunde, welches aus mehreren Berufsbildern besteht, ist es positiv, nun über einen offiziell ernannten Ansprechpartner zu verfügen.“Sanitätsdirektor Josef Widmann betont besonders die interdisziplinäre Rolle des Dienstes: „Zahnheilkunde in einem Krankenhaus erfordert neben einer hohen Fachkompetenz eine enge Abstimmung mit vielen Kolleginnen und Kollegen anderer Fachdisziplinen, denn eine hochspezialisierte zahnärztliche Betreuung bedarf vieler Akteurinnen und Akteure. Es freut mich deshalb, dass mit Mario Tagnin ein langjähriger und gut vernetzter Spezialist nun diese Herausforderung als Chefarzt annehmen wird, ich bin überzeugt, dass ihm dies mit Sicherheit auch gut gelingen wird.“