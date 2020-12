Mein Leben mit HIV: „Damals war es das Todesurteil“

Markus Telser ist ein Mann, der in seinem Leben viele Rückschläge verkraften musste; mehr, als sich manch einer in seinen schlimmsten Albträumen ausmalen kann. Von Geburt an leidet der Vinschger an Hämophilie, ist Bluter. Dagegen wird dem 1966-Geborenen Blutplasma gespritzt. Jahrelang muss er dafür als Kind nach Innsbruck, später bekommt er die Therapie in Südtirol. Was damals niemand ahnt: Mit den Blutplättchen sickert noch etwas Anderes in die Venen des jungen Patienten – 2 Viren, jedes für sich genommen tödlich. Telser erwischen beide: HIV und Hepatitis C.