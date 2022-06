Mental stark und gesund – „In uns steckt so viel mehr, als wir oft glauben“

Diplom-Neuromentaltrainerin Doris Ebner - Foto: © Egon K. Daporta

„ Im Grunde genommen sind wir nur eine Entscheidung von einem selbstbestimmten Leben entfernt. ” — Doris Ebner

„ Es ist nicht die Außenwelt, die uns einschränkt. Die meisten Grenzen setzen wir uns schlicht und einfach selbst! ” — Doris Ebner

Funktionieren – In unserer modernen Leistungsgesellschaft ist dies weit mehr als nur ein Wort mit 13 Buchstaben. In vielerlei Hinsicht ist es nämlich fast schon zu einem Grundprinzip geworden. Alles, was nicht richtig funktioniert, verliert an Wert, bis es irgendwann überhaupt nicht mehr gebraucht und schlussendlich ersetzt wird. So ist es bei Gegenständen, Konzepten und Ideen und manchmal auch bei uns Menschen. Zumindest entsteht oftmals dieser Eindruck und mit ihm ein entsprechendes Gefühl.Unsere Tage sind bis zum Rand vollgepackt mit Terminen und Verpflichtungen, sodass kaum Zeit für uns selbst und zur Reflexion bleibt. Parallel dazu finden wir uns ständig in diversen Rollen wieder, die es auszufüllen gilt. Wir setzen alles daran, den damit verbundenen Erwartungen gerecht zu werden und verlieren dabei oftmals unsere eigenen Träume aus den Augen. Und dann gibt es ja auch noch das Leben, das mit größeren und kleineren Herausforderungen auf uns wartet und uns immer wieder auf die Probe stellt. Da bleibt uns doch nichts anderes übrig, als zu funktionieren. Aber soll das wirklich alles sein?„Im Grunde genommen sind wir nur eine Entscheidung von einem selbstbestimmten Leben entfernt“, weiß die diplomierte Neuromentaltrainerin Doris Ebner. Viele der Grenzen, die wir im Außen oft wahrzunehmen glauben, gibt es nämlich objektiv gesehen gar nicht. Sie sind vielmehr ein Konstrukt unserer unbewussten Überzeugungen, die wir erst gar nicht infrage stellen. Was jenseits davon alles möglich wäre, blenden wir hingegen gekonnt aus. „Meist fällt es uns leichter, in unserer gewohnten Umgebung zu verharren, anstatt einen Schritt aus der Komfortzone zu machen und die Welt aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Das Unbekannte macht uns Angst, weil das Vertrauen in uns selbst nicht ausreicht. In Wirklichkeit steckt aber so viel mehr in uns, als wir oft glauben“, ist Ebner überzeugt.Dabei geht es in erster Linie gar nicht einmal darum, bahnbrechende Erfindungen zu machen, Menschen zu retten oder auf irgendeine Weise zu Weltruhm zu gelangen. Auch muss das eigene Leben nicht von einem Tag auf den anderen vollkommen auf den Kopf gestellt werden. „Was vordergründig zählt, ist das Bewusstsein darüber, wie viel wir eigentlich selbst in der Hand haben. Auch wenn es manchmal anders scheint, sind wir dem Schicksal nicht willenlos ausgeliefert. Wir dürfen die Verantwortung für unser Leben übernehmen und es aktiv nach unseren Vorstellungen gestalten“, ermutigt die Neuromentaltrainerin.Die Voraussetzungen dafür haben wir alle, sie liegen tief in unseren Hirnwindungen vergraben. Erst nach und nach gewinnt die Wissenschaft genaue Erkenntnisse darüber, was das Organ in unserem Kopf alles kann. Eines steht aber jetzt schon fest: Die Schwelle des Unmöglichen wird immer weiter nach oben gerückt. „Unser Gehirn ist ein wahres Wunderwerk. Wenn uns erst einmal klar wird, wie es funktioniert und wie wir es zu unseren Gunsten nutzen können, tun sich plötzlich ungeahnte Türen auf“, betont Doris Ebner. Und diese reichen von mehr Gesundheit und Wohlbefinden im Alltag bis hin zu außergewöhnlichen Leistungen.Das einzige, was wir dafür tun dürfen, ist, unsere innere, mentale Stärke zu trainieren. Durch gezielte Übungen und Techniken können die neuronalen Schaltkreise in unserem Kopf nämlich so umgelegt werden, dass sie eine Veränderung möglich machen. Und spätestens dann wird uns endgültig klar: Es ist nicht die Außenwelt, die uns einschränkt. Die meisten Grenzen setzen wir uns schlicht und einfach selbst!Um den Leserinnen und Lesern einen kleinen Einblick hinter die Kulissen zu gewähren und verständlich zu machen, was innere Stärke bedeutet, hat Neuromentaltrainerin Doris Ebner (Mental Network) eine 8-teilige Reihe für s+ ausgearbeitet. Gemeinsam mit anderen Experten erklärt sie darin, wie wir ticken und was wir tun können, um unseren Alltag bewusster zu gestalten – damit wir Schritt für Schritt immer weniger funktionieren und wieder mehr zu leben beginnen. Die Serie startet am Mittwoch, 8. Juni.