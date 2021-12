Niedriger Blutdruck – von wegen „nicht schlimm“!

Niedriger Blutdruck? Kein Problem, sagen sich viele. Doch so einfach ist es leider nicht. Der Komplementärmediziner Dr. Alexander Angerer aus Naturns erklärt, was kann man gegen die sogenannte Hypotonie tun, ohne gleich in den Arzneischrank zu greifen? + Von Edith Runer