„Non Bathing“-Trend: Ist sich weniger zu waschen angesagt?

Es scheint der letzte Schrei in diesem Jahr zu sein: Manche Menschen verzichten auf das tägliche Abbrausen, sei es aus Gesundheits- oder Umweltgründen. Duschen ist was von gestern. Wer es seltener mache oder sogar gar nicht mehr, schone die natürliche Schutzbarriere der Haut und tue ihr Gutes – und spare auch viel Wasser, so die These. Stars aus den USA geben sich als Vorreiter. + von Gregor Tholl