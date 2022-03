Nüchtern bis Ostern: So klappt's mit dem Alkohol-Fasten

Die Fastenzeit lädt dazu ein, an seinen Gewohnheiten zu schrauben – etwa am Alkoholkonsum. Eine Pause von Bier, Wein und Schnaps ist in vieler Hinsicht sinnvoll ist – und mit einigen einfachen Tricks ziehen auch Sie das Null-Promille-Vorhaben 40 Tage lang durch.