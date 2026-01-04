<b>Von Barbara Plattner<\/b><BR \/><BR \/>Das Jahr hat 52 Wochen, und viele Menschen bewegen sich insgesamt zu wenig. Umso verständlicher ist es, dass gerade zum Jahresende der Gedanke aufkommt: „Im neuen Jahr wird alles anders.“<BR \/><BR \/>Hinzu kommt ein weiteres Phänomen, das viele Menschen unbewusst erleben: Zum Jahresende entsteht oft der Wunsch, vieles nachzuholen, was über das Jahr zu kurz gekommen ist – <?Uni SchriftWeite="95ru">\r\nsportlich, gesundheitlich, mental.<?_Uni>\r\n Plötzlich soll noch trainiert, ausgeglichen und „richtig gemacht“ werden, was zuvor keinen Platz hatte. Dieser innere Druck entsteht leise, wirkt aber stark.<BR \/><BR \/><h3>\r\nWeihnachtszeit belastet Rücken und Nacken<\/h3>Was beim Thema Bewegungsmangel oft übersehen wird: Wir sitzen das ganze Jahr über viel – im Büro, im Auto, beim Essen. In der Weihnachtszeit verstärkt sich dieses Muster noch. Lange Autofahrten, ausgedehnte Mahlzeiten und gemütliche Abende auf dem Sofa belasten vor allem Rücken, Nacken und das Nervensystem. Gerade jetzt braucht der Körper jedoch das Gegenteil: Mobilität, sanfte Aktivierung und Beruhigung. Und vor allem eines: das Beibehalten guter Gewohnheiten, die vielleicht über das Jahr bereits etabliert wurden.<h3>\r\nDer Knackpunkt: 20 Minuten bewusste Bewegung reichen!<\/h3>Viele Menschen unterschätzen, was 20 Minuten bewusste Bewegung bewirken können. Dabei zeigen Studien aus Sport- und Neurowissenschaften ganz klar: Schon kurze Bewegungseinheiten fördern die Durchblutung, unterstützen die Verdauung, regulieren das Nervensystem und helfen dem Gehirn, gesunde Bewegungsmuster zu speichern. Der Körper unterscheidet nicht, ob Weihnachten ist oder ein normaler Dienstag – er registriert, ob er bewegt wird oder nicht.<h3>\r\nMachen Sie Bewegung zu einem kleinen Spiel<\/h3>Eine einfache Möglichkeit, Bewegung ganz selbstverständlich in die Feiertage einzubauen, ist der Spaziergang nach dem Es<?TrVer>\r\nsen. Ob mit der Familie oder alleine: Ein 20- bis 30-minütiger Spaziergang an der frischen Luft wirkt oft Wunder. Und ganz nebenbei entstehen draußen oft die besseren Gespräche. Bewegung verbindet – im wahrsten Sinne des Wortes.<h3>\r\nMini-Workouts statt „Alles oder nichts“<\/h3>Vergessen Sie das Prinzip „entweder ganz oder gar nicht“. Zehn Minuten zählen. Punkt. Ein oder zwei bewusst ausgeführte Lieblingsübungen reichen völlig aus. Entscheidend ist die Qualität, nicht die Dauer. Das Gehirn speichert dabei nicht nur ungünstige Bewegungsmuster, sondern auch positive – ein wichtiger Faktor für langfristige Gesundheit.<h3>\r\nEin neues Gedankenmuster für die Feiertage<\/h3>Vielleicht ist die Weihnachtszeit der perfekte Moment, um einen neuen Zugang zu Bewegung zu etablieren: „Ich bewege mich, um mich gut zu fühlen – nicht um etwas auszugleichen.“ Das bedeutet auch: Kein Nachholen. Kein Kalorienzählen.<BR \/><BR \/>Wer jetzt beginnt, kleine Schritte zu gehen, startet nicht nur entspannter und mit mehr Energie ins neue Jahr, sondern legt gleichzeitig den Grundstein für nachhaltige Bewegung im Alltag – Woche für Woche, über alle 52 Wochen hinweg. Und dafür braucht's keinen großen Vorsatz. <h3>\r\nEine Mini-Challenge für Sie und Ihn<\/h3>• Jeden Tag eine kleine Bewegungseinheit<BR \/>• egal wie kurz<BR \/>• egal wann<BR \/>• mit Freundlichkeit sich selbst gegenüber<BR \/><BR \/>Möglicherweise ist auch ein Pi<?TrVer>\r\nlates-Workout das Richtige, das sich unabhängig von Alter oder Trainingsstand gut in die Feiertage integrieren lässt. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257048_image" \/><\/div>