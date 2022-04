Rätselhafte Hepatitis bei Kindern: Das sind die Symptome Rätselhafte Hepatitis bei Kindern: Das sind die Symptome

Viele Eltern sind besorgt, Mediziner und Wissenschaftler stehen vor einem Rätsel: In mehreren Ländern erkranken kerngesunde Kinder plötzlich an Hepatitis. Die Bozner Pädiatrie-Primaria Dr. Laura Battisti beschreibt die Symptome, bei denen Eltern das Kind sofort in die Notaufnahme bringen sollten. + Von Ulrike Huber