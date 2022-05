Rheuma-Liga: Tai Chi, Atemgymnastik und Tanztherapie neu im Angebot

Aufgrund der unübersichtlichen Lage habe es an Planungssicherheit gefehlt und die Einhaltung der gesetzlichen Regelungen zur Eindämmung der Pandemie sei eine große Herausforderung gewesen. Leider sei es so, dass die Planungssicherheit auch weiterhin nicht gegeben sei, da man nicht wisse, wie sich die Lage im Herbst entwickeln würde. Die Rheuma-Liga treffe jedoch alle Maßnahmen, damit die Kurse im Herbst in Präsenz und in gewohnter Manier stattfinden können.Neben den Kursen in Präsenz werde es auch ein Online-Angebot über die Plattform Zoom geben, so Stolz und Varesco. Zudem wurde das Angebot ausgebaut und um Tai-Chi- und Atemgymnastikkurse ergänzt.Neu im Angebot ist auch die Tanztherapie. All diese Angebote werden auch von der Deutschen Rheuma-Liga und in speziellen Kliniken organisiert. „Wir möchten die rheumakranken Menschen wieder in Bewegung bringen. Von den Rheumatologen hören wir, dass es sich bei den Patienten bemerkbar mache, dass ihnen die Therapien fehlen würden. Wir möchten die Betroffenen für die geschonte Bewegung gewinnen, denn sie ist für Rheumatiker unverzichtbar.“, so der Präsident der Rheuma-Liga Günter Stolz und Geschäftsführer Andreas Varesco.