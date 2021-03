Eltern im Homeoffice, die Kinder auch mehr daheim als in Kindergarten oder Schule – und das seit mehreren Monaten. Bei vielen Eltern liegen die Nerven blank. Das bekommen leider oft vor allem die Kinder zu spüren. Einfach mal ordentlich Dampf abzulassen, ist auf Dauer auch keine Lösung. Was hilft wirklich in solchen Stress-Situationen?