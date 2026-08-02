<b>Von Vera Kammerer<\/b><BR \/><BR \/>Das erste Date verlief gut. Wir haben uns lange unterhalten, gemeinsam gelacht – und schon am nächsten Tag folgt eine Nachricht: „Es war wirklich schön gestern.“ Doch während ich bereits über ein Wiedersehen nachdenke, meldet sich mein Date plötzlich deutlich weniger, und meine Unsicherheit nimmt zu: „Habe ich etwas Falsches gesagt?“, „Ist das Interesse doch nicht so groß?“<BR \/><BR \/>Solche Situationen gehören für viele Menschen zum Datingalltag. Oft werden sie als Desinteresse oder widersprüchliches Verhalten interpretiert. Dahinter können aber tief verankerte Beziehungsmuster stehen, die in der Psychologie als Bindungsstile bezeichnet werden.<BR \/><BR \/>Die Grundlage dafür legte der britische Psychiater John Bowlby bereits in den 1950er Jahren. Die Entwicklungspsychologin Mary Ainsworth erweiterte diese seine Arbeit und zeigte, wie prägend frühe Beziehungserfahrungen für unser späteres Leben sein können. Dadurch lernen wir früh, ob wir anderen Menschen vertrauen können und wie viel Nähe sich für uns sicher anfühlt.<h3>\r\nVier grundlegende Bindungsstile<\/h3>Fachleute beschreiben dabei vier grundlegende Bindungsstile: <I>sicher, ängstlich, vermeidend<\/I> und eine besonders wechselhafte Form, die häufig als <I>desorganisiert<\/I> bezeichnet wird.<BR \/><BR \/>Bindungsstile sind dabei keine festen Diagnosen. Sie beschreiben eher typische Reaktionsmuster, die je nach Beziehung, Lebensphase und Erfahrung unterschiedlich stark sichtbar werden können. Manche Menschen verhalten sich beispielsweise in einer Partnerschaft eher ängstlich, in Freundschaften aber sehr sicher. Andere reagieren in stabilen Beziehungen gelassen und werden erst in belastenden Phasen vermeidend oder unsicher.<BR \/><BR \/>-> Menschen mit einem <I>sicheren Bindungsstil<\/I> erleben Nähe und Eigenständigkeit nicht als Gegensatz und können in der Regel auch gut mit Konflikten umgehen. Im Dating zeigt sich das oft in einer angenehmen Gelassenheit.<BR \/><BR \/>-> Menschen mit einem <I>ängstlichen Bindungsstil<\/I> wünschen sich viel Nähe und Bestätigung und haben ständig Sorge, zurückgewiesen zu werden. Das Nervensystem ist besonders wachsam gegenüber möglichen Anzeichen von Ablehnung. Betroffene investieren oft viel Energie in Beziehungen und stellen die Bedürfnisse anderer über die eigenen.<BR \/><BR \/>-> Menschen mit einem <I>vermeidenden Bindungsstil<\/I> reagieren oft gegenteilig. Sie legen großen Wert auf ihre Unabhängigkeit und ziehen sich zurück, sobald Beziehungen verbindlicher werden. Das bedeutet nicht, dass ihnen Beziehungen unwichtig sind, denn auch sie wünschen sich Verbundenheit. Oft haben sie jedoch gelernt, ihre Gefühle eher zu unterdrücken und sich auf sich selbst zu verlassen.<BR \/><BR \/>-> Am wechselhaftesten zeigt sich der <I>desorganisierte Bindungsstil<\/I>. Hier treffen zwei gegensätzliche Bedürfnisse aufeinander: der Wunsch nach Nähe und gleichzeitig eine große Angst davor. Menschen mit diesem Muster suchen Verbundenheit und ziehen sich kurz darauf wieder zurück. Betroffene erleben Beziehungen oft als widersprüchlich, es kön<?TrVer>\r\nnen intensive Auf-und-ab-Dynamiken entstehen.<BR \/><BR \/><h3>\r\nPrägungen wirken unbewusst weiter<\/h3>Die Wurzeln dieser Muster bilden sich meist in den ersten Lebensjahren im Kontakt mit den engsten Bezugspersonen. Wir entwickeln ein erstes Gefühl dafür, ob Nähe verlässlich ist oder eher nicht, ob und wie jemand reagiert, wenn wir Trost brauchen, ob Bedürfnisse größtenteils unbeantwortet bleiben oder Liebe und Zuwendung an Bedingungen geknüpft werden. Aus diesen wiederkehrenden Erfahrungen entsteht ein inneres Bild davon, wie Beziehungen funktionieren. Diese Prägungen wirken unbewusst weiter.<BR \/><BR \/>Besonders häufig beschrieben wird die Verfolgungs- und Rückzugsdynamik („Push-Pull“), die zwischen einem ängstlichen und einem vermeidenden Bindungsstil entstehen kann. Während die eine Person mehr Nähe sucht, zieht sich die andere zurück. Je größer die Distanz wird, desto stärker versucht die eine Seite, wieder Verbundenheit herzustellen. Genau dieses Verhalten kann die andere Person jedoch zusätzlich auf Abstand bringen.<BR \/><BR \/>Lange ging die Psychologie da<?TrVer>\r\nvon aus, dass Bindungsstile relativ stabil bleiben. Heute weiß man: Sie können sich verändern. Neue Erfahrungen, verlässliche Beziehungen oder psychologische Begleitung können dazu beitragen, bestehende Muster aufzubrechen. Vielleicht ist die Antwort auf „Habe ich etwas Falsches gesagt?“ oder „Ist das Interesse doch nicht so groß?“ manchmal also eine ganz andere, als wir zunächst vermuten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1342494_image" \/><\/div>