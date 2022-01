So hilft Hund Caspar bei der Behandlung von seelischen Störungen

Tiere tun uns Menschen gut. So gut, dass Psychologen sie sogar in ihre Therapien miteinbeziehen. Aber warum ist das so? Susanne Kerschbaumer, Psychologin aus Südtirol erklärt, was es mit der Tiergeschützen Therapie auf sich hat und in welcher Form sie diese selbst anwendet. + Von Lisa Maria Kerschbaumer