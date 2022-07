Sport trotz Hitze: Mit diesen 10 Tipps bleiben Sie in Form Sport trotz Hitze: Mit diesen 10 Tipps bleiben Sie in Form

Keine allzu große körperliche Anstrengung: Das ist ein guter Rat in der Sommerhitze. Aber was ist dann mit dem Sport? Ist es besser, darauf zu verzichten? Nein, sagt die Fitnesstrainerin Maria Rastner (Brixen). Sie hat 10 bewährte Tipps, damit Sie auch in den heißen Wochen des Jahres nicht aus der Form kommen. + Von Maria Rastner