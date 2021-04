Südtirol setzt auf Selbsttests: Vorsicht beim Stäbchen in der Nase!

Mit kostenlosen Nasenflügeltests in möglichst vielen Gemeinden will Südtirol ab kommenden Montag das Infektionsgeschehen unter Kontrolle halten und die neuen Lockerungen absichern. Was ist bei diesen Selbsttests zu beachten? Sind Verletzungen möglich? Wo liegen die Fehlerquellen?