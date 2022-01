Trennung, Scheidung: Vorher machen viele Paare diesen Fehler

Die Zahl der Trennungen und Scheidungen in Südtirol ist zwischen Juni 2020 und Juni 2021 um 7 Prozent angestiegen. Ist die Pandemie daran schuld? Nein, sagt der Psychologe und Psychotherapeut Dr. Stefan Eikemann: Die Gründe dafür, dass Ehen und Partnerschaften zerbrechen, haben sich nicht geändert. Der Direktor der Familienberatung in Bozen beobachtet vor allem eine fatale Falle, in die viele Paare tappen.