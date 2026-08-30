<b>Von Elmar Teutsch<\/b><BR \/><BR \/><h3>\r\nDie Rentnerrunde<\/h3>Dazu eine kleine, wahre Geschichte aus der Zeit, als der Autor dieses Beitrags seinen Arbeitsplatz im Überetsch hatte und häufig über Mittag zum Zwecke der Entspannung und geistigen Inspiration an den nahe gelegenen Badesee radelte. Dort gab es eine Rentnerrunde, die mehr oder weniger den ganzen Sommer am See verbrachte, weniger mit Schwimmen, mehr mit Kartenspielen. Man kannte sich, man grüßte sich.<BR \/><BR \/>Eines Freitags, die Mittagspause ging zu Ende, wünschte der Autor beim Abschied ein schönes Wochenende. Empört kam es aus der Altherrenrunde: „Wünschen Sie nie einem Pensionisten ein schönes Wochenende – wir haben die ganze Woche Wochenende, das ganze Jahr!“ Verständlich: Am Sonntag ist für (fast) alle Feiertag, da fehlt das Besondere des Rentnerdaseins. Und es fehlt die Abwechslung zwischen Alltag und Urlaub. Wir Menschen genießen oft gerade das, was wir selten bekommen.<BR \/><BR \/>Nach einer Fastenwoche ist das erste kleine Stück Brot besser als jeder Kuchen, nach einer verregneten Woche freuen wir uns auf den Sonnenschein, doch wenn es lange heiß war, begrüßen wir den Regen. Polarität zieht sich durch unser Leben: Sommer– Winter, Tag–Nacht, Gesundheit– Krankheit, Arbeit–Freizeit: Beide Teile gehören zusammen und ermöglichen sich gegenseitig.<h3>\r\nUrlaub braucht Konkurrenz<\/h3>Dauerurlaub klingt herrlich – bis der Montag plötzlich genauso schmeckt wie der Sonntag. Ohne Alltag kein Feierabend, ohne Pflicht kein „Endlich frei!“<BR \/><BR \/>Wer ständig Pause hat, muss sich irgendwann vom Nichtstun erholen. Erst der Kontrast macht das Schöne schön: der Kaffee nach dem Wecker, das Sofa nach einem langen Tag, der Urlaub nach Monaten voller Termine.<BR \/><BR \/>Auch Erholung braucht offenbar einen Gegenspieler, selbst das Paradies will Öffnungszeiten – sonst wird es schneller Alltag, als uns lieb ist.<h3>\r\nIn jedem Ende liegt ein neuer Anfang<\/h3>Klingt kitschig, stimmt aber! Und gilt für (fast) jeden Bereich des Lebens: Der letzte Urlaubstag? Macht Platz für die nächste Reise. Ein Jobwechsel? Chance für frischen Wind im Alltag. Selbst wenn der Kuchen alle ist: Jetzt darf man einen neuen backen oder auch ganz was anderes angehen! Abschiede sind wie der letzte Bissen Pizza – schade, aber erst dann freut man sich wieder auf den nächsten Genuss. Wer loslässt, hat die Hände frei fürs Neue. Und genau darin steckt die Leichtigkeit des Lebens. Die Sonne muss heute untergehen, damit morgen ein neuer Tag beginnen kann. Jeder Ferientag muss einmal zu Ende gehen, damit Alltag wieder möglich wird – und damit irgendwann ein neuer Urlaub kommen kann!<h3>\r\nDas Wunder „Alltags-Urlaub“<\/h3>Allerdings: Wenn Sie sich sehr, sehr oft überarbeitet fühlen, ausgenutzt, erschöpft, wenn Ihre Seele nicht mehr zum Atmen kommt, wenn Sie mehr brauchen, mehr als ab und zu ein bisschen Urlaub – was dann? Einfach weiter heldenhaft die Zähne zusammenbeißen und eisern durchhalten, während Sie auf den Urlaub warten oder aufs Wochenende? Damit riskieren Sie Gesundheit, Beziehungen und Job: Sie werden launisch, Ihre Arbeitsleistung sinkt und in der Ferne winkt Burnout.Bringen Sie stattdessen Zufriedenheit, Entspannung und Freude in den Alltag, polen Sie jeden einzelnen Tag zum Sonnenschein-Tag! Wie Sie das machen? Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit immer wieder auf das, was gut und schön ist um Sie herum. Denn unsere Energie folgt unserer Aufmerksamkeit, und schon beginnt alles anders zu werden – leichter, fröhlicher, sonniger.<h3>\r\nPositive Energie mit den Morgen- und Abendfragen<\/h3>Es wäre um jeden Tag schade, den Sie in Grant und Missmut verplempern! Also fragen Sie sich: „Was sehe ich Schönes, Freudiges um mich herum?“ 16 bewährte Morgenfragen und Abendfragen helfen Ihnen, den Blick immer wieder aufs Positive zu lenken! Ab sofort im Gratis-Download mit dem Suchbefehl „Optimismuskarte 22“ (bitte mit Anführungszeichen eingeben!) auf der folgenden Webseite: <a href="https:\/\/www.telos-training.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.telos-training-com<\/a>.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1328475_image" \/><\/div>