<b>Von Barbara Plattner<\/b><BR \/><BR \/>Der Beckenboden ist eine Schicht aus Muskeln und Bindegewebe, die das knöcherne Becken nach unten verschließt. Er spannt sich zwischen Schambein, Steißbein und den beiden Sitzbeinhöckern auf.<BR \/><BR \/>Er trägt die Organe des Bauch- und Beckenraums, sichert die Kontrolle über Blase und Darm, stabilisiert Rumpf und Haltung und spielt für die Sexualität eine Rolle. Dafür muss er beides können: kraftvoll halten und rechtzeitig loslassen.<h3>\r\nAlles arbeitet zusammen<\/h3>Dieses Muskel- und Bindegewebsnetz arbeitet nie allein. Atmung und Zwerchfell, Wirbelsäule, Bauch- und Rückenmuskulatur, selbst ein dauerhaft angespannter Kiefer wirken auf den Beckenboden ein. Einer der am häufigsten übersehenen Faktoren liegt jedoch ganz am anderen Ende des Körpers.Mit dem aufrechten Gang hat sich die Aufgabe des Beckenbodens grundlegend erweitert. Er ist seither nicht mehr nur Verschlussmuskel, sondern Teil eines Haltesystems, das den Menschen auf zwei Beinen stabil hält. In einem solchen System gilt: Verändert sich ein Glied der Kette, spüren es die anderen mit. Beschwerden zeigen sich deshalb nicht immer dort, wo sie entstehen.<h3>\r\nDer Fuß als Fundament<\/h3>Bei jedem Schritt nehmen die Füße den Boden wahr und fangen das Körpergewicht ab. Die Fußgewölbe geben dabei leicht nach und richten sich wieder auf, ähnlich einer Feder. Dieser Impuls wandert über die Muskel- und Faszienverbindungen durch Unterschenkel, Knie und Hüfte bis ins Becken. Dort sorgt er für eine feine, rhythmische Bewegung: Die Sitzbeinhöcker weiten sich minimal und finden wieder zusammen. Der Beckenboden folgt diesem Wechsel aus Dehnung und Spannung, Schritt für Schritt.Sind die Füße steif, etwa durch enges Schuhwerk, durch wenig Barfußgehen oder einseitige Belastung, fehlt dieser natürliche Takt. Auch eine ungünstige Beinachse, zum Beispiel einknickende Knie, verändert die Stellung von Hüfte und Becken und damit die Arbeitsbedingungen des Beckenbodens.<BR \/><BR \/>Gleichzeitig federn schwache Fußgewölbe Stöße schlechter ab, sodass mehr Last weiter oben ankommt.<h3>\r\nBedeutungsvolles Training<\/h3>Im Pilates betrachten wir den Körper als zusammenhängende Kette. Deshalb beginnt Beckenbodenarbeit in meinen Stunden oft bei den Füßen: Wer sie mobilisiert und bewusst belastet, gibt dem Beckenboden seinen natürlichen Rhythmus zurück.<BR \/><BR \/>Wer anhaltende Beschwerden hat, sollte diese ärztlich oder physiotherapeutisch abklären lassen. Für alle anderen gilt: Gesunde Beckenbodenarbeit darf ganz unten anfangen.<BR \/><h3>\r\nFuß wecken, Becken spüren<\/h3>Eine Übung für zwischendurch:<BR \/><BR \/><TippsNummer>1.<\/TippsNummer> Stehen Sie barfuß und rollen Sie zur Vorbereitung eine Fußsohle zwei Minuten lang langsam über einen Tennisball – von der Ferse bis unter die Zehen. Wechseln Sie die Seite.<BR \/><BR \/><TippsNummer>2.<\/TippsNummer> Stellen Sie sich nun hüftbreit hin und verteilen Sie Ihr Gewicht gleichmäßig auf Ferse, Großzehen- und Kleinzehenballen.<BR \/><TippsNummer>3.<\/TippsNummer> Heben Sie beim Ausatmen das Längsgewölbe des Fußes sanft an, indem Sie den Fußballen leicht in Richtung Ferse ziehen, ohne die Zehen zu krallen. Nehmen Sie dabei bewusst wahr, wie Ihr Beckenboden leicht mitzieht.<BR \/><BR \/><TippsNummer>4.<\/TippsNummer> Lassen Sie beim Einatmen bewusst wieder los. Wiederholen Sie diese Übung (Schritte 2 bis 4) acht- bis zehnmal.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1384521_image" \/><\/div>