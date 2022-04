Was Südtirol aus der Pandemie gelernt hat und hoffentlich nicht vergisst Was Südtirol aus der Pandemie gelernt hat und hoffentlich nicht vergisst

Da ist nichts schönzureden: Die 2 Jahre in der Pandemie haben vielen Menschen in Südtirol auch seelisch zugesetzt. Die Praxen der Psychotherapeuten sind voll. Aber könne durchaus auch eine gutes Zeichen sein, sagt Dr. Roger Pycha, Primar der Psychiatrie in Brixen. + Von Isabelle Hansen