Weihnachtsüberraschung für Bozner Onkologie-Abteilung

Unerwartet und ohne große Vorankündigung erhielten Patientinnen und Patienten sowie das gesamte Gesundheitspersonal ein kleines Geschenk - aber nicht nur irgendein Geschenk, nein eines, das tief von Herzen kommt und die Symbolik des Lebens widerspiegeln sollte.





Rossella, die Familienangehörige einer Patientin, wollte mit ihrer Geste ein Zeichen für Solidarität, ein Zeichen des „füreinander da sein“ vor allem in schwierigen Momenten setzen und sich damit auch gleichzeitig bei allen für die aufopfernde Pflege ihrer Mutter bedanken.Das Geschenk war eine Kerze, Symbol des Bewusstseins und des Lebens, die besonders in der Vorweihnachtszeit mit ihrer brennenden Flamme Licht, Helligkeit, Geborgenheit und Wärme in die Dunkelheit bringt.Nach einigen kurzen, tief berührenden Worten, überreichte Rossella dem Primar der medizinischen Onkologie, Carlo Carnaghi, und der Ärztin Elisabetta Cretella über 300 Kerzen, dankte ihnen und lobte die Abteilung für ihre Professionalität und Menschlichkeit, die leider zu oft in der heutigen Gesellschaft vergessen werde. Abschließend fand sie auch noch aufmunternde Worte für die zahlreichen anwesenden Patientinnen und Patienten.

