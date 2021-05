Weltnichtrauchertag: „Am besten gar nicht anfangen“

Das und mehr erzählt Dr. Triani im „Dolomiten“-Interview am Montag.Dr. Antonio Triani: Am besten sollte man gar nicht erst anfangen. Das spart Geld, es schont die eigene Gesundheit, und es senkt das Risiko, an besonderen Krankheiten zu erkranken. Zum Glück bekommt nicht jeder Raucher automatisch Krebs, aber Lunge und Gefäße werden in jedem Fall beschädigt, schon nach kurzer Zeit.Dr. Triani: Rauchen führt zu einer Abhängigkeit. Da gibt es nur Entweder-oder. Natürlich ist bei einer kleinen Menge der Schaden geringer als bei einer großen Menge. Aber über die Lebenszeit hinweg neigen Raucher dazu, die Dosis zu steigern. Vor allen Dingen, diejenigen, die aus Stress heraus rauchen.Dr. Triani: Ich sage meinen Patienten immer, sie müssen sich selber vorstellen ohne Zigaretten. Sie müssen sich dieses Bild wachrufen, wie sie waren, als sie noch nicht geraucht haben. Da waren sie ja auch zufrieden und froh – ohne Zigaretten. Also geht es auch jetzt wieder. Man muss auf die eigenen Kräfte vertrauen.

