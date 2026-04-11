Das Phänomen ist alles andere als selten: Nach einer Geburt sind Schätzungen zufolge rund 30 bis 50 Prozent der Frauen vorübergehend betroffen. Und auch später im Leben nimmt die Häufigkeit deutlich zu: Bereits zwischen 40 und 50 Jahren leidet etwa jede vierte Frau unter Blasenproblemen, bei den über 80-Jährigen sind es rund 40 Prozent.<BR \/><BR \/>Die Ursachen sind vielfältig. „Während einer Schwangerschaft wird der Beckenboden stark belastet und gedehnt, was die Blasenmuskeln schwächt“, erklärt Dr. Alberta Dibiasi, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Marienklinik in Bozen und der Martinsbrunn ParkClinic in Meran. Beim Geburtsvorgang können Nerven überdehnt werden, was die Blasenfunktion ebenso beeinträchtigt. Zusätzlich können Wassereinlagerungen im Gewebe den Harnabfluss erschweren.<BR \/><BR \/>Im Laufe der Jahre kommen weitere Faktoren hinzu. Vor allem der sinkende Östrogenspiegel spielt eine entscheidende Rolle. „Dadurch wird die Schleimhaut von Blase und Harnröhre dünner, trockener und anfälliger für Infektionen“, erklärt Dr. Dibiasi. Gleichzeitig verliert der Beckenboden an Stabilität, was zur Blasensenkung führt. Auch bestimmte Medikamente können Inkontinenzbeschwerden verstärken.<BR \/><h3>\r\nJe nach Ursache und Lebensphase zeigen sich die Probleme unterschiedlich<\/h3>Je nach Ursache und Lebensphase zeigen sich die Probleme unterschiedlich. Nach einer Geburt steht häufig der unkontrollierte Harnverlust im Vordergrund, manchmal kommt es aber auch zu einem Harnverhalt. „Das bedeutet, dass der Urin etwa aufgrund eines Ödems nicht abfließen kann. Die Blase überdehnt sich, was sehr schmerzhaft sein kann“, erklärt die Gynäkologin.<BR \/><BR \/>Später im Leben unterscheidet man vor allem zwischen Belastungs- und Dranginkontinenz, wobei Mischformen häufig sind. „Bei der Belastungsinkontinenz tritt Harnverlust bei Husten, Niesen, Lachen oder Treppensteigen auf, weil der Druck im Bauchraum steigt und der geschwächte Beckenboden den Urin nicht mehr halten kann“, verdeutlicht Dr. Dibiasi. Bei der Dranginkontinenz hingegen nimmt die Elastizität der Blase ab, die Füllmenge sinkt und die Frau muss häufiger auf die Toilette. „Andere Ursachen können neurologische Störungen sein, zum Beispiel nach einem Schlaganfall oder Erkrankungen wie Parkinson oder Demenz.“ Bei der überaktiven Blase wiederum kommt es zu unwillkürlichen Muskelzuckungen.<BR \/><BR \/>Die gute Nachricht: „Wir haben mehrere wirksame Therapien zur Verfügung“, betont die Fachärztin. Entscheidend sei vor allem, früh aktiv zu werden und die Beschwerden abklären zu lassen.<h3>\r\nEin stilles Leiden vieler Frauen<\/h3>Blasenprobleme und Scheidentrockenheit haben eines gemeinsam: Sie sind hormonsensibel. Deshalb treten sie in der Menopause häufig gemeinsam auf und können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.<BR \/><BR \/>Sinkt der Östrogenspiegel, etwa in den Wechseljahren, wird das Gewebe dünner, weniger elastisch und trockener, erklärt Gynäkologin Dr. Alberta Dibiasi. Diese als Atrophie bezeichneten Veränderungen betreffen Scheide und Blase gleichermaßen. „Viele Frauen leiden dann nicht nur an Jucken und Brennen in der Scheide, sondern auch an Brennen beim Wasserlassen, häufigeren Infektionen oder verstärktem Harndrang bis hin zur Inkontinenz und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr.“ Immerhin jede zweite Frau in der Postmenopause ist betroffen.<h3>\r\nDie Lebensqualität leidet<\/h3>Unbehandelt können sich die Symptome verstärken. Die Schleimhaut wird anfälliger für kleine Verletzungen, es kann zu Blutungen und Entzündungen kommen. Auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind häufig – nicht selten mit Folgen für das gesamte Wohlbefinden.<BR \/><BR \/>Neben hormonellen Veränderungen, die neben der Menopause auch während der Schwangerschaft und Stillzeit eine vorübergehende Atrophie verursachen können, gibt es noch eine Reihe weiterer Ursachen für Scheidentrockenheit: Rauchen verschlechtert die Durchblutung der Schleimhaut und beeinflusst den Östrogenstoffwechsel negativ.<BR \/><BR \/> Übermäßige Intimhygiene mit aggressiven Seifen oder häufigen Spülungen trocknen die Schleimhaut aus und zerstören die natürliche Scheidenflora. Durch fehlende sexuelle Aktivität wird die Scheide nicht mehr regelmäßig durchblutet. Die Pille unterdrückt die körpereigene Östrogenproduktion, das eingenommene Östrogen reicht aber oft nicht aus, um die Scheide optimal zu befeuchten. Auch nach medizinischen Eingriffen oder Therapien, etwa im Rahmen einer Krebserkrankung, kann als Folge Scheidentrockenheit auftreten.<BR \/><BR \/>Die Behandlung richtet sich nach Ursache und Ausprägung. In vielen Fällen helfen bereits feuchtigkeitsspendende Präparate, die die Schleimhaut beruhigen und regenerieren. Reicht das nicht aus, können lokale Östrogenbehandlungen eingesetzt werden, die das Gewebe wieder aufbauen und gleichzeitig positive Effekte auf die Blase haben, erklärt Dr. Dibiasi.<h3>\r\nLaser bis Hyaluronsäure<\/h3>In ausgeprägteren Fällen stehen moderne Verfahren zur Verfügung. „Durch Lasertherapie oder Radiofrequenzbehandlungen wird die Bildung von Kollagen und Elastin angeregt, die Schleimhaut wird wieder dicker und elastischer“, so Dr. Dibiasi. Die Wirkung könne ein bis drei Jahre anhalten. Neuere Therapieansätze arbeiten mit hochkonzentriertem Sauerstoff und niedermolekularer Hyaluronsäure, welche die Regeneration der Schleimhäute anregen.<BR \/><BR \/>„Wichtig ist vor allem, die Beschwerden ernst zu nehmen und nicht als unvermeidlich hinzunehmen“, betont Dr. Dibiasi. Denn oft lässt sich mit einfachen Maßnahmen bereits eine deutliche Verbesserung erreichen.