<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Hand aufs Herz: Wann hat das letzte Mal jemand dafür gesorgt, dass Sie weniger arbeiten? Dass Sie die Pausen, die Sie sich selbst versprochen haben, auch wirklich einhalten? Dass Sie nicht zum wiederholten Mal Ja sagen, wo Sie eigentlich Nein meinen, und sich damit einmal mehr übernehmen? Sollten Sie sich nicht mehr daran erinnern können, ist das nicht weiter verwunderlich. Denn vermutlich gibt es sehr wohl Menschen in Ihrem Umfeld, die Sie dann und wann darauf hinweisen, dass Sie gut daran täten, einen Gang zurückzuschalten. Ob Sie dem Rat auch Folge leisten, ist jedoch Ihre eigene Entscheidung. Und gerade deshalb bleibt sie in vielen Fällen ungetroffen. <BR \/><BR \/>Es klingt zwar paradox, doch es ist tatsächlich so: Grenzen, die wir gegenüber anderen kommunizieren, werden mit viel größerer Wahrscheinlichkeit eingehalten als solche, die wir „nur“ für uns selbst setzen. Grund dafür ist nicht selten die Vehemenz, mit der wir auf ihre Einhaltung pochen. Möchten wir, dass unser Gegenüber unsere roten Linien respektiert, haken wir meist so lange nach, bis wir auf irgendeine Weise einen Erfolg verbuchen können. Geht es hingegen um unsere eigene Zeit, unsere Energie und unsere persönlichen Ansprüche an uns und unseren Alltag, sind wir meist weit kulanter. Zwar haben wir sehr wohl unsere Prinzipien, doch werfen wir sie relativ schnell auch wieder über Bord, sobald es unangenehm wird. Schließlich wird Belastbarkeit gemeinhin als große Stärke verstanden – eine Tatsache, die vielleicht anderen zum Vorteil gereicht, jedoch ganz sicher nicht uns selbst. <h3>\r\nGuten Willens der Gefahr entgegen<\/h3>Nur weil wir etwas können, heißt das nämlich nicht, dass wir es auch ständig tun müssen. Erwartungen zu erfüllen, Anforderungen gerecht zu werden und mehr zu tun, als eigentlich nötig wäre, kann uns zwar vorübergehend zu Alltagshelden machen, jedoch nur, solange wir trotzdem handlungsfähig bleiben und imstande sind, Entscheidungen von Mal zu Mal und in Bezug auf die ganz konkrete Situation zu treffen. Sobald aus unserem Verhalten ein Muster wird, das sich automatisch immer wieder wiederholt, wird das Ganze allerdings zum Problem. Unsere gut gemeinte Bereitschaft geht sozusagen an die Substanz, sodass auf Dauer nicht nur unsere Leistungsfähigkeit, sondern auch unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit leiden. <BR \/><BR \/>Nicht zuletzt deshalb dürfen wir die Grenzen, die wir mit uns selbst verhandeln, ebenso ernst nehmen wie jene, die wir anderen gegenüber kommunizieren. Was sich manchmal anfühlen mag wie eine Entscheidung aus purem Egoismus, ist in Wahrheit nichts anderes als der Respekt vor einer Verantwortung – uns und auch unserem Umfeld gegenüber. Denn mal ehrlich: Wem ist wirklich geholfen, wenn wir warten, bis uns das Leben selbst in die Knie zwingt?<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.