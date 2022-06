Wie werde ich den Muskelkater wieder los? Wie werde ich den Muskelkater wieder los?

So wie nach zu viel Alkohol der Kater am Tag danach wartet, so passiert es auch bei übermäßiger Beanspruchung der Muskeln. Gerade ungewohnte Belastungen, die bisher weniger beanspruchte Muskeln fordern, führen rasch zu Muskelkater. Wer sich und seine Muskeln effektiv vorbereitet, ist klar im Vorteil. + von Maria Rastner