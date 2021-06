Zecken! Jetzt schnell noch impfen lassen?

Die Wahrscheinlichkeit, in Südtirol oder in einem Urlaubsland in einem Zecken-Gebiet unterwegs zu sein, ist keineswegs gering. Die kleinen Biester lauern im hohen Gras und können gefährliche Erreger übertragen. Deshalb sollte man sich in der Natur gut vor Zecken schützen. Für einige Regionen kann auch eine Impfung ratsam sein.