Zöliakie: Glutenfreies wohl bald mit Gesundheitskarte abbuchbar

Seit Inkrafttreten der neuen Richtlinien für den Erwerb glutenfreier Produkte (Beschluss der Landesregierung 62/2019 und 131/2019) mit 1. Juli hat sich die Situation für alle Südtiroler Zöliakiebetroffenen verschlechtert.





Nachteilig sind hauptsächlich die Reduzierung der Beiträge der monatlichen Gutscheine insbesondere für Frauen sowie das bürokratisch aufwändige und nicht zeitgemäße Papierverwaltungsverfahren.Rechtlich gibt es laut Landesrat Thomas Widmann aufgrund der nationalen Bestimmungen weiterhin keinen Spielraum für ein Angleichen der Beträge für Frauen und Männer, da die Bestimmungen auf wissenschaftlichen Studien basieren.Nach mehreren Treffen der Südtiroler Zöliakievereinigung AIC mit dem Landesrat wurde von Seiten der Provinz eine Arbeitsgruppe erstellt, mit dem Ziel nach mehreren in den letzten Jahren gescheiterten Versuchen die „elektronische Vergabe“ der Gutscheine nun zeitnah umzusetzen.„Es ist uns gelungen, die Verantwortlichen der Landesverwaltungzu überzeugen, dass eine Umsetzung hin zur Digitalisierung der Gutscheine nach den Vorbildern anderer Regionen sinnvoll und notwendig ist“, betont Stefano Patton, Präsident der Zöliakievereinigung. „Nur so schaffen wir es, die Reduzierung der Beiträge zu kompensieren, da das Abbuchen von glutenfreien Produkten auch im freien Handel möglich sein wird“.Kürzlich wurde bei einem Arbeitstreffen das digitale System von Lombardia Informatica vorgestellt, welches in der Region Lombardei erfolgreich umgesetzt wurde und ein Einkaufen einfach und unkompliziert mit der Gesundheitskarte ermöglicht – dies wie gewohnt in den Apotheken und konventionierten Geschäften, aber zusätzlich auch in den Supermärkten.Auch von Seiten des Südtiroler Sanitätsbetriebes und den Vertreternder Apothekervereinigung wurde dieses Konzept befürwortet. Laut Johannes Ortler, Amtsdirektor vom Amt für Gesundheitssteuerung, erfüllt dieses Modell die aktuellen Anforderungen, insbesondere jene, eine Lösung in absehbarer Zeit umzusetzen.Ende Oktober findet ein weiteres Treffen statt, bei dem die nächsten Schritte gesetzt werden. Die technischen Vorrausetzungen sind gegeben, dass das Projekt innerhalb des nächsten Jahres vom Land umgesetzt werden kann.

stol