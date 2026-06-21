Michael Gamper, der die Idee für das Festival hatte und es gemeinsam mit dem Ultner Fischerchef Max Gruber umsetzte, freut sich mit seinem Mitstreiter über den Erfolg, der trotz des Regens am Tag der Veranstaltung zustande kam.<BR \/><BR \/>Die beiden OK-Chefs danken allen Unterstützern – den Helfern, Vereinen, Sponsoren, Musikern, Partnern und Besuchern. „Viele haben zu diesem Erfolg beigetragen“, sagt Gruber. Das Festival sei der Beweis dafür, wie viel Gutes entstehen könne, wenn Zusammenhalt gelebt werde.