<a href="https:\/\/www.wuenschewagen.it\/de" target="_blank" class="external-link-new-window" title="https:\/\/www.wuenschewagen.it\/de">Was passiert mit dem Spendengeld? Mit dem Erlös erfüllen das Weiße Kreuz und die diözesane Caritas mit ihrem Wünschewagen schwerkranken Menschen letzte Herzenswünsche.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1249695_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Zu verdanken ist dieser Lauf einem besonders engagierten Verein: den Eppaner Burgenläufern. Deren Präsident Bernd Riedmann zeigte sich begeistert vom Erfolg und kündigte an, den Lauf künftig als Fixpunkt in der Vorweihnachtszeit zu etablieren – stets zugunsten des Wünschewagens. „Vielleicht kommen wir im nächsten Jahr ja auf 200 Teilnehmer“, schmunzelte er.