Anstatt sich zu grämen, nehmen Sie es jedoch als Ansporn, um zu lernen, wie Sie es das nächste Mal definitiv richtig machen können. <BR \/><BR \/><b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>„Ich wollte ja. Wirklich. Am Anfang war ich total motiviert. Doch dann kam der Alltag zurück. Ein vollgepackter Terminkalender, tausend Gedanken – und schon schien alles so unglaublich schwer, dass ich irgendwann fast gezwungen war, wieder aufzugeben.“<BR \/><BR \/> Kommt Ihnen das bekannt vor? Ich wage zu behaupten, dass wir alle schon einmal in einem derartigen Dilemma gesteckt sind. Zwar war oder ist da der feste Entschluss, etwas zu verändern, gleichzeitig wird jedoch relativ bald klar, dass die Ressourcen, die uns dafür zur Verfügung stehen, endlich sind. Umso wichtiger ist es deshalb, wertvolle Energie nicht unnötig zu verschwenden und das Neue möglichst rasch zu einer Gewohnheit zu machen. Mit allem, was dazugehört. <BR \/><BR \/><BR \/><b>1<\/b> Damit sich unser Gehirn nicht immer wieder aktiv daran erinnern muss, sollte jede neue Gewohnheit mit einem passenden Auslösereiz verknüpft werden. Besonders gut eignet sich dafür eine bestehende Routine, die bereits fest im Tagesablauf verankert ist. Möchten Sie sich beispielsweise regelmäßig Zeit für eine kurze Meditation nehmen, so ist es sinnvoll, diese gleich nach dem Zähneputzen am Morgen oder am Abend einzuplanen. Der Griff nach der Zahnbürste fungiert fortan als eine Art Merkhilfe, die Sie nahezu automatisch an Ihr Vorhaben erinnert. <BR \/><BR \/><b>2<\/b> Eigentlich ist es logisch – und doch kann es nicht oft genug gesagt werden: Wenn wir wollen, dass eine Tätigkeit oder eine Handlung zur Gewohnheit wird, die irgendwann wie selbstverständlich zu unserem Leben gehört, sollten wir alles daransetzen, sie zur Routine zu machen. Konkret bedeutet dies, dass sie über einen längeren Zeitraum hinweg (mindestens einen Monat lang, oftmals auch länger) regelmäßig wiederholt werden muss, bis uns die Umsetzung keine Mühe mehr kostet und der viel zitierte innere Schweinehund als überwunden gilt. Seien Sie also ruhig streng mit sich und lassen Sie keine Ausreden gelten. Es wird Tage geben, an denen Sie sich zwingen müssen, doch je länger Sie dranbleiben, desto seltener treten sie auf. <BR \/><BR \/><b>3<\/b> Gewohnheiten, die auf Dauer Bestand haben sollen, aktivieren das Belohnungssystem. Will heißen: Sie sind an etwas gekoppelt, auf das wir uns freuen können. Dies kann der Effekt der Veränderung selbst sein – vorausgesetzt, erste Anzeichen dafür lassen nicht allzu lange auf sich warten. Es geht aber auch noch weit einfacher: Jedes Mal, wenn Sie die neue Tätigkeit ausgeführt haben, machen Sie ein Kreuz oder Häkchen auf Ihrer To-do-Liste. Nicht nur in Gedanken, sondern physisch. Damit haben Sie sofort ein greifbares Ergebnis in der Hand, das Sie motiviert, weiterzumachen. Und wenn Sie eine Zeit lang ohne Kompromisse durchgezogen haben, dürfen Sie sich gerne selbst einen kleinen Wunsch erfüllen.<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.