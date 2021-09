Gietl und Schäli schaffen NORTH6: „Neue Dimension an Abenteuer“

Für den Abstieg wählten die beiden Alpinisten den Luftweg mit dem Paragleiter. Der ursprüngliche Plan, mit dem Projekt in Frankreich zu starten, wurde aufgrund der instabilen Wetterbedingungen gekippt.Gietl und Schäli entschieden sich deshalb dafür, ihr Projekt North6 kurzerhand in umgekehrter Reihenfolge zu starten; statt an dem Petit Dru (3733 m) fiel der Startschuss in der ersten Septemberhälfte an der Großen Zinne (2999 m). Dann ging es für die italienisch-schweizer Seilschaft weiter an den Piz Badile (3308 m), von dort dann nach Grindelwald. (STOL hat berichtet) Der Südtiroler Simon Gietl fasst die intensiven Tage und den Erfolg auf Instagram wie folgt zusammen:„Wir haben es geschafft! Bei mega Wetter standen wir um drei Uhr nachmittags auf dem Gipfel der Grandes Jorasses. Für mich waren die insgesamt 18 Tage mit Roger und der NORTH6 Crew eine neue Dimension an Erlebnissen, Abenteuern und Eindrücken. Mit keinem anderen Seilpartner hätte ich das Projekt NORTH6 realisieren wollen. @rogerschaeli Es war mir eine große Ehre. Danke, dass Du gewartet hast, bis ich parat war, um das Projekt anzugehen. Mit keinem anderen hätte ich das machen wollen! Wir hatten 14 aktive Tage, einen Pausentag und 3 Schlechtwettertage mit Regen und Schnee über 2000 Metern. 30.770 Höhenmeter im Aufstieg, 29.470 Höhenmeter im Abstieg. Einige davon durften wir mit unseren Paragleitern genießen. 1011 Rennradkilometer liegen hinter uns. Wir hatten so ein Glück. Das Projekt NORTH6 stand letztlich unter einem hell leuchtenden Stern. Danke an alle, die das möglich gemacht haben, für diese Zeit! Und Roger: …Wir hören uns bald wieder. :)“Auch Roger Schäli zeigt sich euphorisch: „Bei strahlendem Sonnenschein und blauem Himmel standen Simon und ich auf dem 6. und letzten NORTH6-Gipfel, der Grandes Jorasses. Mit diesem Berg geht unser Projekt nach insgesamt 17 intensiven Tagen zu Ende. Für mich war dies wohl mein schönstes Bergsteigererlebnis“, so Roger Schäli auf Instagram.„Es ist selten, dass man einen Gipfelerfolg mit so vielen engen Freunden teilen darf: Simon, die gesamte NORTH6 Crew, alle haben sich so gefreut und ins Zeug gelegt, damit wir die sechs klassischen Nordwände der Alpen schaffen. Danke an alle, die das möglich gemacht haben! Die positive Energie war einzigartig und überall spürbar. @gietlsimon Danke an Dich. Mit Dir war es möglich und bleibt unvergessen! Was machen wir als nächstes?, schreibt Schäli abschließend.

stol/ansa