Begegnung mit einer quirligen Boznerin, die ihr Talent zu formen wusste und noch diverse Träume verfolgt.<BR \/><BR \/><BR \/>Als Kind hat sie nichts lieber getan, als einem Fußball hinterherzulaufen. Sie hegte sogar den Traum, später einmal Fußballerin zu werden. Doch die Mama sah das sehr kritisch, denn Fußballerinnen müssten sich immer wieder mit Verletzungen herumschlagen. Davon einmal abgesehen, tanzte sie gerne mit ihren Schlittschuhen auf dem Eis und widmete sich der Gymnastik. Giorgia Calliari war ein überaus sportliches Kind. An diesem Bewegungsdrang hat sich auch nie etwas geändert, ganz im Gegenteil. „Mein Körper braucht das einfach, deshalb kann ich eigentlich selten mal Ruhe geben“, sagt die 29-Jährige vergnügt und zählt einige Hobbys auf: Yoga, Pilates, Schwimmen, Laufen, Skifahren. Diese Hobbys dienen als Ausgleich zu ihrem Beruf als freischaffende Tänzerin und Choreografin. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389789_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Giorgia Calliari hat sich den modernen Spielarten des Tanzes zugewandt. Sie bewegt sich zwischen Subkultur und Avantgarde, verfeinert ihre Künste mal bei renommierten Lehrern, mal im Austausch mit fernen Kulturen. „Mein Stil ist sehr körperbetont, mein Fokus liegt auf zeitgenössischen Tanzformen und modernen Techniken“, gibt sie Einblicke in ihr Metier. Dann lässt sie Begriffe fallen wie Horton, Graham, Floorwork oder Gaga. Der Körper befindet sich im ständigen Fluss, die Bewegungen sind rhythmisch und zuweilen akrobatisch, die inneren Emotionen werden bewusst nach außen getragen. Auf diese kurze Formel könnte man in etwa die Elemente und grundlegenden Techniken von Giorgia Calliari reduzieren.<BR \/><BR \/><b>Beschwerlicher Anfang, aber heute läuft's<\/b><BR \/><BR \/>Berlin mit seinem reichhaltigen kulturellen Angebot und seiner internationalen Ausstrahlung bietet hungrigen Kreativen wie Giorgia Calliari Chancen, Impulse und Freiräume wie sonst wohl kaum eine europäische Metropole. Seit zehn Jahren lebt die Boznerin bereits in Berlin, dort kann sie ihre ureigenen Vorstellungen als freischaffende Tänzerin umsetzen. „Natürlich ist es nicht einfach, denn man muss alles selbst abdecken und sich vor allem zu Beginn der Laufbahn mit allen möglichen Gelegenheitsjobs durchschlagen, aber heute kann ich gut von meiner Berufung leben“, sagt sie. Mit „alles selbst abdecken“ meint sie Dinge wie neue Projekte entwickeln, Netzwerke betreuen, Förderungen beantragen sowie bürokratische und steuertechnische Angelegenheiten regeln. Die 29-Jährige hat also gelernt, sich als echte Allrounderin zu bewegen. Im Grunde alles nur Beiwerk, denn der Fokus muss natürlich dem Tanzen gehören. Sei es bei Trainings, bei Aufführungen sowie bei der Konzeption. Dabei ist auch klar, dass stets mehrere Projekte parallel laufen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389792_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>In Südtirol gab sie jüngst im Rahmen des Tanzfestivals „Alps Move“ eine Kostprobe ihres Könnens. Dabei zeigte sie ihr Solostück „Again But Different“. „In dieser Nummer thematisiere ich den heutigen Leistungsdruck und die weitverbreitete Angewohnheit, mit dem Kopf stets beim nächsten Termin oder bei der nächsten Aufgabe zu sein“, umreißt sie ihr Werk. Bisher hat sie schon vier Tanzchoreografien entwickelt, weitere sind in Ausarbeitung. Außerdem war sie bei „Alps Move“ in der immersiven Tanzperformance „Up Close“ als Teil eines 9-köpfigen Ensembles zu sehen, dieses wurde von der Grödner Tanzkoryphäe Anastasia Kostner erarbeitet. Diese Darbietung wurde Anfang Oktober in Meran, Bozen und St. Ulrich gezeigt. „Meine Mama war jedes Mal im Publikum, das hat mich außerordentlich gefreut, vor allem auch deshalb, weil sie eine Zeitlang meinen Weg eher skeptisch beäugte“, sagt Giorgia Calliari.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389795_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Der Grund für die Skepsis lag im weitverbreiteten Glauben, dass man in Kreativberufen und speziell als Tänzerin sich kaum ein solides Leben mit geregelten Einkommen und sozialen Absicherungen aufbauen könne. „Dieses Bild vom Prekariat hat mich lange beschäftigt, auch weil ich mich nie an einem Vorbild orientieren konnte“, räumt sie ein und fügt hinzu, dass in Berlin bzw. Deutschland die Szene des zeitgenössischen Tanzes viel größer sei als etwa in Italien. Dort sei traditionell das Theater und die Oper stärker. Es brauchte also den Rat von zwei Freundinnen, die sie nach Abschluss der Oberschule ermutigten, es doch einfach mal zu probieren mit dem professionellen Tanzen. „Ich bin einfach rausgefahren nach Berlin für eine Audition bei der Tanzakademie Balance 1, und die haben mich tatsächlich genommen“, blickt sie zurück. Und dort hatte sie schlagartig den Aha-Moment: „Das ist genau mein Ding!“ <BR \/><BR \/><b>Performance am 19. Dezember in Indien<\/b><BR \/><BR \/>Die dreijährige Ausbildung und die Wohnungssuche haben ihr zuerst viel abverlangt. Zunächst einmal galt es, unterschiedliche zeitgenössische Techniken zu verinnerlichen. Doch recht schnell taten sich Möglichkeiten auf, etwa indem sie als Tänzerin in verschiedenen Choreographien ihr Talent zeigte. Mit dem Abschluss der Akademie in der Tasche sammelte sie weitere Erfahrungen am GagaLab des israelischen Choreographen Ohad Nahrin in Tel Aviv oder dank Förderung des Goethe-Institutes in den indischen Städten Bangalore und Ahmedabad. In drei Wochen wird sie erneut in den Flieger nach Indien steigen, hat sie doch am 19. Dezember eine Performance ihres Solostückes in Ahmedabad. <BR \/>Rückblickend hat sie alles richtig gemacht. Sie hat ihr außerordentliches Talent geformt und kann in einer großen Kulturmetropole ihren Traum leben. Apropos Traum: Hängt die junge Boznerin einem Lebenstraum nach? Bei dieser Frage überlegt sie eine Weile, doch dann zeichnet sie ein stimmiges Bild: „Irgendwann einmal möchte ich eine richtig große Choreographie auf die Bühne bringen. Mit vielen Tänzern in schönen Kostümen, mit Sound- und Lichtdesignern und einer stimmigen Dramaturgie. Das wäre richtig schön.“ Der Weg dafür scheint bereits vorgezeichnet.