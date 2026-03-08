<b>Von Doris Ebner<\/b><BR \/><BR \/>Wer glaubt, dass wir in unseren Entscheidungen frei sind und selbst bestimmen können, wo unsere Reise hinführt, der irrt gewaltig. „Klar!“, werden Sie nun einwenden. Immerhin gibt es eine Vielzahl an äußeren Faktoren, die uns lenken und in unserem Verhalten beeinflussen. <BR \/><BR \/>Doch selbst wenn wir diese gänzlich ausblenden, werden wir immer noch gesteuert. Und das in den meisten Fällen, ohne es zu merken. Wir handeln nämlich so, wie es unser Unterbewusstsein und die darin abgespeicherten ungeschriebenen Gesetze von uns verlangen. Sogenannte versteckte Glaubenssätze sind mächtiger, als wir es manchmal vermuten würden. Ein Grund mehr, im März etwas tiefer in dieses Thema einzutauchen. <BR \/><BR \/>Einfach ausgedrückt sind Glaubenssätze nichts anderes als Überzeugungen über uns selbst, unsere Mitmenschen und die Welt. Sie entwickeln sich meist über einen längeren Zeitraum hinweg und werden durch Erfahrungen, Rückmeldungen, Erlebnisse und regelmäßige Bestätigung mehr und mehr gefestigt – so lange, bis wir sie, ohne es wirklich bewusst zu wollen, für die unumstößliche Wahrheit halten.<BR \/><BR \/> Dabei sind Glaubenssätze per se weder schlecht noch problematisch. Im Gegenteil: Sie geben unserem Leben einen gewissen Rahmen und uns selbst ein Gefühl von Sicherheit und Orientierung, das wir in manchen Situationen dringend brauchen. Und doch hat das Ganze einen nicht zu vernachlässigenden Haken: Diese vermeintlichen Tatsachen, nach denen wir uns richten, können nicht nur entlasten, sondern auch blockieren und uns davon abhalten, über uns selbst hinauszuwachsen.<h3>\r\nSkepsis hilft<\/h3>Wer beispielsweise überzeugt ist, für eine Aufgabe nicht gut genug zu sein, wird jede Gelegenheit, sich ihr zu stellen, meiden – selbst dann, wenn die dafür notwendigen Fähigkeiten objektiv gesehen vorhanden wären. Unser Gehirn arbeitet nämlich äußerst konsequent. Es sucht in einem fort nach Bestätigungen für das, was wir glauben, und blendet Gegenargumente gekonnt aus. <BR \/><BR \/>Dadurch wird verhindert, dass wir bestimmte Herausforderungen annehmen, und in weiterer Folge, dass wir Gegenbeweise sammeln können, die unsere unbewusste These ins Wanken bringen. Ein Teufelskreis beginnt sich zu drehen, der uns gefangen hält, wenn wir nichts dagegen unternehmen.<BR \/><BR \/>Sind wir allerdings bereit, hinter die Kulissen zu blicken und das, was uns täglich durch den Kopf geht, zu hinterfragen, öffnen sich plötzlich ungeahnte Möglichkeiten. <BR \/><BR \/>Denn zwischen einem Gedanken und einer Folgehandlung liegt der eine kurze Moment, in dem die eigentliche Entscheidung fällt. Und in genau diesem Moment verstecken sich mehr Chancen auf Veränderung, als vermutet. Vorausgesetzt, wir wissen ihn zu nutzen.<h3>\r\nZur Person<\/h3><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1172901_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Doris Ebner ist diplomierte Neuromentaltrainerin. Im Rahmen ihrer Ausbildung hat sie ihre Faszination für die Gehirnforschung und die Kraft der Gedanken entdeckt und erfahren, welche Möglichkeiten darin verborgen liegen. Ihre besondere Begeisterung gilt dem Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, weshalb sie mit Leidenschaft ihr Wissen an andere Menschen weitergibt und sie auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben unterstützt. Zudem hat Doris Ebner Germanistik und Musik studiert und arbeitet als Redakteurin.