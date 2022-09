„Glow Up“: Boznerin bei neuer ZDFneo-TV-Show

In der neuen ZDFneo-Show „Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star“ mit Riccardo Simonetti treten 10 Make-up-Artists gegeneinander an, um sich zum größten Talent des Landes krönen zu lassen.Mit dabei ist auch die 29-jährige Boznerin Melissa Righi, die nach ihrer Ausbildung als Make-up-Artist (MUA) in Mailand vor 8 Jahren nach Berlin gezogen ist und seit 2 Jahren in Paris lebt. Sie schminkt hauptberuflich an Filmsets, Fotosessions und Fashion-Weeks.Seit dem gestrigen Donnerstag sind über 8 Wochen je eine neue Folge der neuen Show in ZDFneo und der ZDFmediathek zu sehen. 8 Folgen lang stellen die Teilnehmenden in unterschiedlichen Aufgaben ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten unter Beweis - vor Ort bei Fashion Shows, am Set von Video-Drehs und im Studio.Eine Jury bewertet die Kreationen und Verwandlungen der Make-up-Artists.