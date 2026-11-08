Kleines Buch mit großer Wirkung: Stephan Wahle lädt in kurzen Kapiteln zu einer Entdeckungsreise im Alltag. Er lenkt den Blick auf jene Augenblicke, in denen sich etwas ereignet, das über den Augenblick hinausweist; es sind Momente, die Gottes Gegenwart im Alltag spüren oder zumindest erahnen lassen. <BR \/><BR \/>Hier geht es zum inspirierenden Podcast, der Ihnen dabei hilft, manches anders zu sehen: <BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><iframe src="https:\/\/player.pdcstrcdn.de?p=a07d8b2d-498e-4d45-9685-c63dc3f6aa0a&e=a32924a4-b09e-414d-bd52-92a8588934d8&v=1793971047" width="100%" height="310px" style="border:0;overflow:hidden"><\/iframe><\/div>\n<BR \/><BR \/>DAS BUCH<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1381815_image" \/><\/div>\r\n