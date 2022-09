Gold-Status für die Feuerwehr Schabs

Die rund 35 angetretenen Teams hatten im Rahmen dieser Veranstaltung die Aufgabe, in einem vorher ausgelosten Szenario einen schwer verletzten bzw. polytraumatisierten Patienten innerhalb von 20 Minuten aus einem Fahrzeugwrack zu befreien. Die Rettung musste dabei möglichst achsengerecht und wirbelsäulenschonend verlaufen.Dem „Technical Rescue“-Team der Feuerwehr Schabs gelang es, den Patienten in 16 Minuten aus dem Fahrzeug zu holen und entsprechend der Vorgaben bestens versorgt zu übergeben. Die Wehrleute mussten ein herausforderndes Szenario abarbeiten: Ein Fahrzeug war fiktiv mit einem Holzanhänger kollidiert und kam auf der Seite zum Liegen.Baumstämme sowie der Arm des Holzanhängers blockierten die Rettungswege zum Teil. Durch das Öffnen einer Tür auf der Oberseite des Fahrzeugwracks konnte ein Wehrmann den Patienten erreichen und Erste Hilfe leisten. Anschließend wurde der Patient über eine Dachöffnung befreit.„Wir kehren reich an Erfahrungen aus Oberösterreich zurück“, sagte der Schabser Feuerwehr-Vizekommandant Benjamin Ralser in einer ersten Reaktion.