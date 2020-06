Google markiert nun relevante Infos in Suchen

Diese Snippets erscheinen gelb markiert innerhalb der Website und helfen Nutzern so, für sie wichtige Informationen schneller zu finden.„Mit einem Klick auf ein Featured Snippet gelangen User zu genau dem Text, der für sie markiert wurde. Das passiert automatisch“, heißt es von Google. Falls ein Browser nicht über die für das neue Feature benötigte Technologie verfügt oder Google eine Textstelle nicht finden kann, landen Anwender einfach wie üblich bei der Spitze der angeklickten Website.Google arbeitet schon länger an der Neuerung. Im Jahr 2018 hat der Konzern die Möglichkeit zur Markierung von Textstellen bei AMP-Seiten getestet, also bei Textseiten von mobilen Endgeräten. Jetzt kommt das Feature auch bei HTML-Seiten und damit auch auf der Desktop-Version von Google zum Einsatz.Laut „SearchEngineLand“ ist die Neuerung für Werbebetreiber auf Websites allerdings ein mögliches Problem. Google-Nutzer können dadurch nämlich den Anfang einer Website und damit auch die dort gezeigten Anzeigen einfach überspringen. In Zukunft müssten Marketer daher die Positionierung von Werbung genauer planen.

