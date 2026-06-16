Eröffnet wurde der von Matteo Zorloni und Sarah Irene Bodini moderierte Abend von den beiden jungen Musikern Elias Barreca (12) an der Violine und Daniele Cavallotti (7) am Schlagzeug gemeinsam mit fünf professionellen Tänzern. Sie präsentierten mit einer eindrucksvollen Version von „Viva la Vida“ das Leitmotiv des Abends. <BR \/><BR \/>Bewertet wurden die Teilnehmer von einer Fachjury unter dem Vorsitz des Musikjournalisten Alex Pierro. Neben den Wettbewerbsacts sorgten mehrere Gastauftritte für Unterhaltung. Unter anderem standen die Vorjahressiegerin Asia Del Prete, die Rockband Motel Noire, die Sängerin Namida sowie Kris Del Giudice auf der Bühne. Als Special Guest trat außerdem Luk3, bekannt aus der Talentshow „Amici“, auf.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung des neuen Mottos für die Ausgabe 2027. Mit einer Choreografie präsentierten die Tänzer den Hashtag „This Is Me“, der die kommende Veranstaltung begleiten wird.<BR \/><BR \/>Bei der Preisverleihung belegte eine 14-jährige Sängerin aus der Brianza mit ihrer Interpretation von „La musica è finita“ den dritten Platz. Auf Rang zwei landete die Tanzgruppe MadenKrew.<BR \/><BR \/>Den Sieg sicherte sich schließlich die Meranerin Nina Duschek. Die junge Sängerin, die spätestens seit ihrer Teilnahme an X Factor einem breiten Publikum bekannt ist, überzeugte Jury und Publikum mit einer selbst auf der Akustikgitarre begleiteten Darbietung und setzte sich gegen die Konkurrenz durch.<BR \/><BR \/>Die Veranstaltung wurde von der Vereinigung Pro Loco von Cinisello Balsamo in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung organisiert und von zahlreichen Partnern unterstützt. Mit dem Finale ging die vierte Ausgabe des Talentwettbewerbs erfolgreich zu Ende.